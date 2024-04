Juve-Lazio, Ravanelli non ci sta: “Rigore annullato a Cambiaso? Presa in giro”

Le regole sono regole, che piacciano o meno. Questo potrebbe essere il riassunto della diatriba attorno al rigore annullato alla Juve nel corso della semifinale di andata di Coppa Italia contro la Lazio. Cambiaso ha infatti subito un calcione in area ma l'arbitro Massa dopo un'attenta revisione al VAR ha annullato il penalty per fuorigioco. Una decisione che ha creato non poche polemiche ma che secondo l'ex arbitro Graziano Cesari è corretta. Non la pensa allo stesso modo l'ex Juve Ravanelli, che ha detto: "Non la condivido, anche se c’è questa regola. Per me perde di credibilità l’arbitro e il movimento calcistico, è una presa in giro".