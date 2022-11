Juve-Lazio, il pronostico di Moggi: “Prevedo un pari da 0-0”

Manca sempre meno all'inizio del match tra Juve e Lazio, ultima sfida di Serie A prima della pausa nazionali e del Mondiale in Qatar. I bianconeri vorranno dare seguito alle ultime vittorie e portare a casa altri tre punti, ma battere la squadra di Sarri non sarà affatto facile. Intervenuto sulle colonne di Libero, l'ex presidente della Juve Moggi ha detto: "La Juventus vincendo a Verona contro l'Hellas ha trovato quantomeno continuità di risultati avendo messo insieme cinque vittorie consecutive in campionato. Come dicono in tanti le prestazioni non saranno entusiasmanti, i gol magari arrivano con il contagocce, ma la difesa tiene ed è la migliore del campionato".