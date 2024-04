Coppa Italia, le probabili formazioni di Juve-Lazio: riecco Vlahovic

Dopo la pesante sconfitta per 1-0 contro la Lazio in Serie A, la Juve si prepara ad affrontare di nuovo i biancocelesti, questa volta in Coppa Italia. Martedì 2 aprile 2024 alle 21:00, infatti, i bianconeri giocheranno contro la squadra di Igor Tudor nelle semifinali di andata. Ma come scenderanno in campo le due squadre? Solito 3-5-2 per la Juve, ma con alcune novità. In porta Perin, portiere delle coppe. In difesa spazio a Gatti, Bremer e Danilo, con Cambiaso e Kostic larghi sulle fasce. A centrocampo ci saranno McKennie, Locatelli e Rabiot, mentre il tandem d'attacco sarà composto da Chiesa e Vlahovic.