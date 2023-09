Juve-Lazio, i precedenti in vista della sfida con i biancocelesti

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota con i precedenti in vista della partita con la Lazio.

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota con i precedenti con la Lazio. Ecco il comunicato: "Viaggio nei precedenti di Juventus-Lazio. La Serie A, per i bianconeri, riparte subito con una bella sfida. Sia Juve che Lazio sono reduci da una vittoria. Contro l'Empoli i bianconeri, contro il Napoli i biancocelesti. JUVE-LAZIO, I PRECEDENTI La Juventus è la squadra contro cui la Lazio ha perso più partite in Serie A: 85 sconfitte per i biancocelesti, almeno 15 più che contro ogni altra avversaria, completano il bilancio 35 successi capitolini e 38 pareggi in 158 precedenti. La Juventus ha perso l’ultima partita di Serie A contro la Lazio (1-2 lo scorso 8 aprile), dopo aver ottenuto quattro successi e due pareggi nelle sei precedenti; i bianconeri non subiscono due sconfitte di fila contro i biancocelesti in campionato dal periodo tra marzo e novembre 2001.

La Juventus ha segnato in 36 delle ultime 37 sfide contro la Lazio in Serie A (67 reti bianconere in totale – 1.8 di media), nel periodo l’unica volta che i piemontesi sono rimasti a secco di gol risale al 17 novembre 2012 (0-0 in quel caso). L’ultima volta che la Juventus è andata in vantaggio di due gol ed ha concluso il match in pareggio risale al 16 maggio 2022 proprio contro la Lazio (2-2, con gol del pareggio finale di Sergej Milinkovic-Savic al minuto 96). JUVE-LAZIO, I PRECEDENTI IN CASA La Lazio è l’avversaria contro cui la Juventus ha segnato più gol in match casalinghi nella sua storia in Serie A: 175 reti in 79 sfide.

La Juventus è rimasta imbattuta in 18 delle ultime 19 gare casalinghe contro la Lazio in campionato (14V, 4N), l’unico successo biancoceleste nel periodo risale al 14 ottobre 2017 (2-1 allo Stadium grazie alla doppietta di Ciro Immobile). Dall’inaugurazione del nuovo stadio nel 2011, la Juventus ha battuto nove volte la Lazio in casa in Serie A (2N, 1P), nel periodo i bianconeri hanno ottenuto più successi casalinghi solamente contro Roma (10), Udinese (11) e Fiorentina (11). JUVE-LAZIO, I PRECEDENTI IN NUMERI Sarà la sfida numero 159 in Serie A tra Juventus e Lazio 85 le vittorie della Juventus, 38 i pareggi, 35 i successi biancocelesti. 283 gol fatti dalla Juve negli incroci con la Lazio in Serie A, 173 quelli subiti".

