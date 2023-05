Il prestito del polacco arrivato la scorsa estate dall'OM sta per scadere: Lotito pensa a Milik come vice-Immobile

La Lazio guarda in casa Juve per l'attacco e pensa a Milik come vice-Immobile. Maurizio Sarri lo avrebbe infatti indicato tra i primi obiettivi di mercato e lo scelse già quando sedeva sulla panchina del Napoli come sostituto di Higuain. Qualche infortunio di troppo lo ha tenuto lontano dai campi, ma poi ha recuperato. Pochi giorni fa Sarri -nel post partita di Lazio-Cremonese- ha parlato di un giovane lì davanti, anche se -ha poi aggiunto- "le distinzioni sull’età non sono decisive".