Da Danilo a centrocampo a Morata: Juve-Lazio del 6 marzo 2021

In vista della sfida tra Juve e Lazio, il club bianconero ha pubblicato un interessante approfondimento su un match del passato: "L'ultima vittoria bianconera nei tanti precedenti di Juventus-Lazio risale al 6 marzo del 2021. Si gioca alla settima giornata di ritorno nello scenario che ha caratterizzato quasi per intero la stagione nella quale si è convissuto con le restrizioni dettate dalla pandemia. La gara è importante, promette emozioni e ce ne saranno non poche.