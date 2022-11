Juve, i convocati per la Lazio: out Vlahovic, c’è Chiesa

In vista della sfida tra Juve e Lazio, andiamo alla scoperta dei convocati bianconeri: tanti assenti per Massimiliano Allegri

Manca sempre meno al match tra Juve e Lazio, sfida in programma questa sera alle 20:45 all'Allianz Stadium di Torino, ultimo match di Serie A prima della pausa nazionali. Per i bianconeri vincere sarà importantissimo, così da chiudere al meglio il 2022 dopo il pessimo inizio di stagione. Battere la Lazio non sarà però facile: la squadra di Sarri è la seconda miglior difesa del torneo, dietro proprio alla Juve.

In vista del match il club bianconero sul proprio sito ufficiale ha comunicato la lista dei convocati: come anticipato da Allegri in conferenza stampa, ancora out Vlahovic, così come McKennie, Pogba, Akè, De Sciglio, Iling Junior e Kaio Jorge. Di seguito la lista completa:

1 Szczesny

3 Bremer

5 Locatelli

6 Danilo

7 Chiesa

11 Cuadrado

14 Milik

15 Gatti

17 Kostić

18 Kean

19 Bonucci

20 Miretti

22 Di Maria

23 Pinsoglio

24 Rugani

25 Rabiot

30 Soulé

32 Paredes

36 Perin

42 Barbieri

44 Fagioli

Ma come scenderanno in campo i bianconeri? In porta spazio a Szczesny, con Bremer, Bonucci e Danilo a comporre la linea di difesa. Sulle fasce spazio a Cuadrado e Kostic, con Fagioli, Locatelli e Rabiot a centrocampo. In attacco pronto il tandem composto da Milik e Kean, ma occhio a Miretti e Di Maria che potrebbero partire titolari ai danni dell'attaccante italiano.

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik. All. Allegri