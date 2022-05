Da Chiellini fino a Morata: 5 statistiche interessanti su Juve-Lazio

La Juve ha pubblicato sul proprio sito ufficiale cinque interessanti statistiche sul match contro la Lazio

redazionejuvenews

Dopo il doppio vantaggio maturato nel primo tempo, ieri la Juve si è fatta recuperare dalla Lazio e ha terminato il match sul risultato di 2 a 2. Una delusione per i bianconeri e soprattutto per Chiellini e Dybala che ieri avrebbero voluto festeggiare il loro addio all'Allianz Stadium con una vittoria. Per fortuna il pari di ieri non crea troppi problemi in ottica classifica: la squadra di Massimiliano Allegri è matematicamente qualificata alla prossima Champions League e non ha più molto da chiedere al campionato.

Ora l'unico vero obiettivo della Juve è cominciare a pianificare la prossima stagione per tornare subito a vincere. Quest'anno, infatti è stato un disastro su tutti i fronti: per la prima volta dopo 10 anni i bianconeri non vinceranno neanche un trofeo. Serviranno rinforzi. La dirigenza è quindi alla ricerca di diversi giocatori: un attaccante, un centrocampista e un difensore centrale. Nel frattempo il club bianconero ha pubblicato sul proprio sito ufficiale cinque interessanti statistiche sul match contro i biancocelesti:

"Giorgio Chiellini (560) è il 3° calciatore con più presenze nella storia della Juventus in tutte le competizioni, dietro solo ad Alessandro Del Piero (705) e Gianluigi Buffon (685).

Paulo Dybala è il calciatore che ha segnato più gol all'Allianz Stadium di Torino in tutte le competizioni: 68 reti.

Dusan Vlahovic ha segnato 51 gol in Serie A, nessun giocatore serbo ha mai fatto meglio nel torneo - record alla pari di Dejan Stankovic.

Gli ultimi tre assist di Álvaro Morata in Serie A hanno tutti portato al gol Dusan Vlahovic (in precedenza contro il Bologna e l'Empoli).

Álvaro Morata ha preso parte a cinque gol nelle ultime tre sfide contro la Lazio in Serie A (tre reti e due assist). Più in generale la Lazio è la squadra contro cui lo spagnolo ha segnato di più in gare casalinghe in A (tre gol)".

(juventus.com)