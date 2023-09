Juve, in vista del match con la Lazio lo Stadium è già sold out

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sul sold-out dell'Allianz Stadium in vista della partita con la Lazio.

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota sul match allo Stadium con la Lazio. Ecco il comunicato: "Stronger. Together. In occasione di Juventus-Lazio di sabato 16 settembre alle ore 15:00 l'Allianz Stadium sarà sold out.