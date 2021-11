Juve, continuano gli allenamenti in attesa del big match contro la Lazio

La Juventus di Massimiliano Allegri è scesa in campo ad allenarsi in vista del big match contro la Lazio. Ecco le ultime novità

redazionejuvenews

Sul proprio sito ufficiale la Juventus ha pubblicato il report sull'allenamento odierno: "Parallelamente agli impegni dei Nazionali - ieri sera in campo Kulusevski e Morata, nella notte Alex Sandro, Danilo e Cuadrado - continua il lavoro dei bianconeri al Training Center a poco più di una settimana dalla ripresa del campionato. Sabato 20 ottobre, infatti, alle ore 18.00 la Juve sarà impegnata all’Olimpico di Roma con la Lazio nel match valevole per la tredicesima giornata di Serie A. Dopo la sessione di allenamento di ieri dedicata alla parte atletica, questa mattina il menu ha previsto esercitazioni tecniche su controllo orientato e per gli sviluppi dell’azione. Domani mattina nuovo appuntamento al JTC". (Juventus.com)

La gran parte dei giocatori della Juventus è in giro per il mondo al seguito delle varie nazionali, ma nel frattempo a Torino Massimiliano Allegri continua gli allenamenti in vista del match contro la Lazio. Dopo un inizio di stagione veramente preoccupante, i bianconeri sembrano essersi rialzati e sono ora a soli quattro punti dal quarto posto. L'obiettivo Champions League è a portata di mano, ma ogni errore può costare caro. Per questo l'allenatore bianconero è alla ricerca di una soluzione ai problemi della squadra, soprattutto a quelli in fase offensiva.

Con i suoi 16 gol, la Juventus è il dodicesimo attacco della Serie A, troppo poco per poter sperare di battere e superare le avversarie. Morata sta deludendo, mentre Dybala e Chiesa da soli non possono trascinare la squadra ogni fine settimana. Ai bianconeri serve assolutamente un attaccante, e, in attesa di possibili rinforzi, il recupero di Moise Kean potrebbe essere fondamentale. L'attaccante italiano è un'alternativa di spessore al bomber spagnolo, in grado di dare soluzioni offensive diverse alla squadra. Di ritorno dalla pausa nazionale la Juventus dovrà affrontare una settimana da incubo: riuscirà Massimiliano Allegri a trovare una soluzione alla crisi bianconera?