Juve, Landucci risponde a Mourinho: “Le sentenze non le fa lui, no?”

La replica di Marco Landucci alla provocazione lanciata da José Mourinho in merito alla penalizzazione di 15 punti inflitta alla Juventus

La Juventus è tornata ad allenarsi alla Continassa per preparare l'impegno dei quarti di finale di Europa League contro lo Sporting Lisbona. Poco riposo e tanto lavoro in un mese di aprile denso di appuntamenti decisivi per gli obiettivi stagionali della Vecchia Signora. C'è da rimboccarsi le maniche dopo la sconfitta all'Olimpico contro i biancocelesti, una partita che ha pesato e che non deve intaccare il morale di una squadra reduce da un filotto importante di vittorie, salvo i due KO contro le romane.

Le due squadre capitoline seguono il Napoli - imprendibile - in classifica, sebbene i punti conquistati sul campo vedrebbero la Juve al secondo posto dietro agli uomini di Spalletti. La penalizzazione del -15 condanna la compagine bianconera ad occupare il settimo piazzamento nella griglia del campionato. Una questione che si chiarirà dopo la sentenza del 19 aprile che emetterà il verdetto circa il ricorso chiesto dalla società piemontese.

Intanto José Mourinho aveva lanciato una provocazione: "Sicuri che la Juventus non abbia 59 punti? Siamo in Italia...". Una frecciatina alla quale Marco Landucci ha risposto nel corso di un suo intervento a La Domenica Sportiva, poco dopo il fischio finale della sfida di sabato. Queste le parole dell'allenatore in seconda bianconero.

"Non posso rispondere a Mourinho perché lui è un grande allenatore e io sono stato un buon portiere, secondo alcuni neanche così buono. Le sentenze non le fa lui, no? Aspettiamo il 19. Noi abbiamo 59 punti sul campo, anzi 61 contando i due della Salernitana. Abbiamo accettato le decisioni arbitrali come non tutti fanno, accettiamo il verdetto del campo e ripartiamo con fiducia e ottimismo".