Juve, Landucci sulla rabona di Di Maria: “Allegri sarebbe entrato in campo”

La rabona di Di Maria nel finale di partita di Juve-Monza ha creato non poche polemiche: il punto della situazione

redazionejuvenews

89esimo minuto di gioco di Juve-Monza, i bianconeri conducono grazie alle reti di Kean e Chiesa e la partita si avvia verso la sua conclusione. La squadra di Allegri attacca in contropiede e Angel Di Maria calcia in porta, di rabona. Il tiro è debole e centrale e Cragno para senza troppi problemi. Al netto di questo, però, resta un gesto tecnico bellissimo, che ha creato non poche polemiche.

Il primo a parlarne è stato lo stesso Landucci, vice allenatore bianconero in campo al posto dello squalificato Allegri, che al termine della partita ai microfoni di Sky ha detto: “Non me ne sono accorto, parlavo un attimo con quelli accanto a me, non l’ho vista. Se ci fosse stato Allegri sarebbe entrato in campo secondo me…”.

Di Maria avrebbe potuto segnare se non avesse calciato di rabona? Forse, ma non bisogna dimenticarsi che il gioco del calcio è appunto un gioco. I risultati sono ovviamente importanti ma lo spettacolo dovrebbe essere padrone. La classe e la qualità di un giocatore come Di Maria non possono essere messe al guinzaglio. La scorsa estate erano state sollevate polemiche simili contro il giocatore del Manchester United Antony. La risposta del brasiliano riassume in toto la sterilità di polemiche di questo tipo: "Siamo conosciuti per la nostra arte e non smetterò di fare ciò che mi ha portato dove sono!".