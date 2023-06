L'Al-Hilal avrebbe presentato una nuova offerta a Massimiliano Allegri per convincerlo a lasciare la Juve: gli ultimi sviluppi sulla vicenda

L' Al-Hilal fa sul serio per Massimiliano Allegri . Secondo quanto riportato da Sportmediaset, al rifiuto della prima proposta, il club arabo ha deciso di riformulare l'offerta. Nello specifico, aggiungendo un bonus di 10 milioni di euro alla firma al triennale che già ammonterebbe a 60 milioni.

Un offerta monstre che non dovrebbe trovare l'opposizione della Juventus, ma che non sembrerebbe bastare per convincere Allegri ad accettare.