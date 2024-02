Juve e Lakers insieme grazie a Chiellini: “Rispetto tra due potenze sportive”

Sui propri profili social la Juve ha pubblicato un'immagine in collaborazione con i Lakers: Chiellini testimone del club negli USA

I Los Angeles Lakers sono una delle più squadre di basket dell' NBA , dove hanno giocato alcuni tra i migliori giocatori della storia di questo sport. Per questo vederli collaborare con la Juve è un grande motivo di orgoglio.

Sui propri social, infatti, Juve e Lakers hanno pubblicato una foto in cui Chiellini ( ora ai LAFC ma sempre con il bianconero nel cuore) si scambia la maglia con il cestista Reaves.

A descrizione della foto un semplice quanto ricco di significato messaggio: "Rispetto tra due potenze sportive". Chissà che la presenza di Chiellini in America non possa aprire in futuro ad altre importanti collaborazioni.