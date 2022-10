Juve, la stoccata di Pandev: “Nel 2012 a Pechino ci rubarono la partita”

Goran Pandev non ha ancora digerito la sconfitta di dieci anni fa. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l'ex attaccante del Napoli è tornato a parlare della Supercoppa italiana del 2012 . Il trofeo fu vinto dalla Juventus , che si impose dopo i tempi supplementari per 4-2 . I tempi regolamentari si conclusero sul 2-2 con le reti di Asamoah e Vidal (su rigore) per i bianconeri e di Cavani e lo stesso Pandev per il Napoli. Nei tempi supplementari poi erano arrivati l'autogol di Maggio e il sigillo definitivo di Vucinic .

La serata di Champions League di ieri ha visto una grande prova del Napoli, che ha battuto per 6-1 l'Ajax ad Amsterdam, con protagonista Giacomo Raspadori, autore di una doppietta. Pandev ha parlato dell'ex Sassuolo, accostato in estate anche alla Juve: "E' un ragazzo giovane, ha grande qualità e personalità. Viene dal Sassuolo dove non ci sono tanti tifosi, Napoli non è una piazza come le altre ma lui ha dimostrato tutte le sue qualità davanti ad un tifo caldo. Se il Napoli ti prende a quella età è perché vuole investire sul serio, la società non sbaglia questo tipo di acquisti".