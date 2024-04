Juve, La Stampa: confermati i contatti con Thiago Motta, è lui la prima scelta

Da Giuntoli fino allo stesso Allegri: tutti in casa Juve preferiscono concentrarsi sul presente e non pensare troppo al futuro. O almeno questo è il messaggio che la società ha deciso di mandare. Una società importante come quella bianconera deve però pianificare con cura ogni mossa: la decisione è già stata presa e a meno di sorprese l'allenatore italiano a giugno lascerà Torino. Il principale candidato per sostituirlo resta Thiago Motta e oggi La Stampa ha confermato i contatti con la dirigenza bianconera. Questo vuol dire che sarà lui il nuovo allenatore? No, in questo senso niente è ancora stato deciso. Bisognerà aspettare.