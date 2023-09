Juve, la società pensa anche al rinnovo di Rugani: il punto

Rugani e la Juve avanti insieme? Il difensore potrebbe restare a Torino per una o due stagioni ancora. Lavori in corso

Dopo Federico Gatti (che si dovrebbe legare alla Vecchia Signora fino al 2028), anche Daniele Rugani , La Juventus sta pensando a prolungare il contratto del difensore classe 1994, nonostante le critiche e lo scarso minutaggio. La società e Massimiliano Allegri credono ancora in lui, come più volte ribadito dallo stesso tecnico che ha sempre speso parole di elogio nei suoi confronti.

Detto ciò però le condizioni andranno riviste perché i 3 milioni netti più bonus, sono al di fuori dalla portata delle casse bianconere soprattutto considerando il ruolo non più centrale Rinnovo sì, ma a determinate condizioni: la Juve pensa di dimezzargli l'ingaggio mantenendolo in rosa per un altro paio di stagioni.