Juve, la Salernitana pensa a Tudor per il dopo Sousa

La Salernitana mette gli occhi su Igor Tudor. E' questo che si apprende sulle pagine del Corriere dello Sport. In caso di partenza di Paulo Sousa, direzione Napoli, ecco che si tenterà l'affondo per l'ex Marsiglia. L'allenatore croato sarebbero però la prima scelta ipotetica della Juventus in caso di addio di Massimiliano Allegri.