Juve, la probabile formazione contro il Milan: bianconeri verso il 3-5-2

La Juventus si avvicina all'impegno che la vedrà sfidare il Milan: i bianconeri non dovrebbero cambiare modulo per l'incontro con i rossoneri

Nel trentaquattresimo turno del campionato di Serie A, la Juventus ospiterà il Milan all'Allianz Stadium per una sfida da vertice di campionato. Contro la compagine rossonera non dovrebbero esserci grandi variazioni rispetto all'undici iniziale visto contro il Cagliari. In primo luogo, non ci sarà con ogni probabilità il passaggio al 4-3-3. In difesa, Federico Gatti giocherà dal 1' minuto, componendo la retroguardia vista contro i sardi. Sulle corsie di centrocampo potrebbe rivedersi Filip Kostic, leggerissimamente favorito su Samuel Iling-Junior e Timothy Weah. Confermatissimo Andrea Cambiaso, che può disimpegnarsi su entrambe le fasce. A centrocampo dovrebbe tornare il consueto assetto di titolari con Weston Mckennie insieme ad Adrien Rabiot e Manuel Locatelli. Infine, in attacco Federico Chiesa più di Kenan Yildiz, affiancherà Dusan Vlahovic.