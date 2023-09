Juve, la Francia non sbaglia: buona prova di Adrien Rabiot

La Francia ferma l'Irlanda ma perde Giroud. Un paio di occasioni per Adrien Rabiot in campo dal primo minuto

Rabiot in campo dal 1'. Qualche occasione per il francese che si è fatto vedere dopo i primi minuti di gioco. Già al 3' si propone con un tiro di sinistro da fuori area indirizzato al centro della porta su assist di Ousmane Dembélé . Venti minuti di poco il Cavallo pazzo ci riprova: tiro respinto su un altro tiro di sinistro da fuori area.

Serata perfetta per la Francia guidata da Didier Deschamps che ieri sera ha battuto per 2-0 l'Irlanda grazie ai centri di Tchouameni al 19' e di Thuram al 48'. Unica nota stonata per il ct transalpino (e per Pioli) sono state le condizioni di Giroud che si ferma al 4' per un infortunio alla caviglia. Le sue condizioni saranno da valutare in vista del derby di Milano al rientro dalla sosta.