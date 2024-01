Juve, la formazione contro il Lecce: Chiesa insidia Yildiz, torna Mckennie

Nel ventunesimo turno di Serie A, la Juventus sarà ospite nella casa del Lecce nel posticipo domenicale delle ore 20.45. I bianconeri proveranno ad approfittare del turno "anomalo", dovuto alla presenza della Supercoppa italiana, per superare l'Inter in classifica. Infatti, i nerazzurri, impegnati questa sera contro la Lazio nelle semifinali della competizione, non recupereranno il match prima di alcune settimane.