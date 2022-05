Juve, Conte è sicuro: Kulusevski sarà riscattato. Ramsey invece…

Secondo l'allenatore del Tottenham Kulusevski sarà riscattato dalla squadra inglese. Ramsey, invece, sembra destinato a tornare alla Juve

La stagione è ormai agli sgoccioli e in casa Juve è arrivato il momento di fare il punto della situazione. Per quanto Allegri sia riuscito a risollevare la sorte dei bianconeri, questa per la Vecchia Signora non è stata un'annata particolarmente positiva. La Juve è infatti uscita da tempo dalla Champions League, ha perso la Supercoppa ed è fuori dalla lotta scudetto. A tre giornate dalla fine del campionato ai bianconeri non resta che sperare nel terzo posto e provare a vincere la Coppa Italia. In vista della prossima stagione la dirigenza dovrà sicuramente rinforzare la rosa: l'obiettivo è tornare subito ad essere competitivi.

Il club sta però vivendo un periodo non particolarmente felice dal punto di vista economico e prima di poter acquistare sarà necessario vendere. Della rosa attuale sono a rischio giocatori come Alex Sandro, Rabiot e Arthur, mentre Morata e Kean potrebbero non essere riscattati. Oltre a loro, altri 35 milioni di euro potrebbero arrivare dalla vendita di Kulusevski. L'esterno svedese è al momento in prestito al Tottenham ma visto le ottime prestazioni il diritto di riscatto sarà sicuramente attivato. A confermarlo è stato ieri l'allenatore della squadra inglese Antonio Conte, che ha detto: "Il suo è un prestito ma è come se fosse un affare fatto, è un giocatore del Tottenham al 100% in ogni aspetto, non ufficialmente ma è un giocatore del Tottenham al 100%".

Discorso ben diverso per Ramsey, che invece non sta convincendo con la maglia dei Rangers. La squadra scozzese è arrivata in finale di Europa League, ma sicuramente non grazie al centrocampista in prestito dalla Juventus, che anche ieri è rimasto in panchina per tutti e 90 i minuti. Il problema principale per l'ex Arsenal rimangono gli infortuni, decisamente troppi. I Rangers non sarebbero per niente soddisfatti del suo rendimento e non sembrano intenzionati ad esercitare l'opzione per il riscatto.