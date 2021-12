Juve, da Kulusevski fino a Locatelli: le ultime novità sugli infortunati

Da Kulusevski fino a Locatelli: quanti infortunati in casa Juve! In conferenza stampa Allegri ha fatto il punto della situazione

redazionejuvenews

In vista del match di Serie A contro il Bologna, Massimiliano Allegri dovrà fare i conti con molti giocatori infortunati o acciaccati: l'infermeria in casa Juve torna a riempirsi. In conferenza stampa lo stesso allenatore bianconero ha parlato delle condizioni dei suoi giocatori, a partire da Dybala: "Paulo non sarà a disposizione. Non ha niente a livello di risonanza, però col Malmo era affaticato e a Venezia stessa cosa. C'è il rischio e col rischio non si va da nessuna parte soprattutto perché non si è allenato con la squadra, vedremo col Cagliari".

Poi su Kulusevski ha aggiunto: "Non ha i novanta minuti nelle gambe perché dopo l’operazione ha perso un po’ di peso essendo stato senza mangiare. Si è allenato ma non ha i novanta nelle gambe, averlo in panchina è già importante perché sarà un cambio utile". Niente da fare per quanto riguarda i lungodegenti Chiesa, Danilo e Ramsey: "Chiesa sta procedendo molto bene così come Danilo ma non ci saranno neanche martedì. Ramsey? Non ha recuperato, ha ancora un problema al flessore ed è out”. Buone notizie per quanto riguarda Arthur che "ha finito la pena", mentre Locatelli"ha avuto un paio di giorni così così, vediamo oggi come sta". Qualche leggero problema fisico anche per Chiellini: "Giorgio domani difficilmente giocherà perché ha qualche acciacco".

Massimiliano Allegri avrà quindi le scelte contate in tutte le zone del campo. Senza Chiellini ci saranno per forza de Ligt e Bonucci, mentre sulla trequarti spazio a Cuadrado, McKennie e Bernardeschi. Chi potrebbe sfruttare questo delicato momento è sicuramente KaioJorge, che avendo molta meno concorrenza potrebbe trovare più spazio, da titolare o a partita in corso. A centrocampo tutto ruota attorno a Locatelli: se ce la farà sarà in campo, altrimenti si scalda Rabiot. Riusciranno i bianconeri a portare a casa il risultato nonostante i vari problemi?