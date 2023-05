Juve, Kulusevski criptico: “Amo il Tottenham, ma per il futuro si vedrà”

Sulla stagione dell'ex Juve

Kulusevski ha ammesso nell'intervista che la sua ultima stagione non è stata come ci si poteva augurare. Nello specifico, ha commentato: "È stata una stagione deludente, ma non ho rimpianti. So di aver dato tutto. Ho avuto un mese in cui ho fatto fatica, ma è normale. Tutti i giocatori hanno questi momenti. So che devo migliorare e che devo cercare di avere questi momenti per 2-3 partite al massimo e non per un mese intero. So che posso fare molto di più in futuro". Nessuna parola sulla Juventus, club nel quale il giocatore ha faticato nell'anno e mezzo con Massimiliano Allegri in panchina. Dopo l'esperienza al Parma, lo svedese non è più riuscito a imporre le sue qualità. In particolare, soffrendo il cambio di posizione e i relativi diversi compiti in squadra.