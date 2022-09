Juve, Kovacevic: “Vlahovic? Ansia da prestazione. A Kostic serve tempo”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante della Juve Darko Kovacevic ha parlato del momento di forma di Dusan Vlahovic : perchè il bomber serbo in nazionale fa bene e in Serie A scompare? "Merito del c.t. Stojkovic , che sta facendo un grande lavoro. La Serbia di oggi è una squadra tosta , che gioca bene e ha tanti talenti giovani".

Alla Juve invece... "Andiamoci piano. La stagione è appena iniziata e gli infortuni hanno condizionato la Juve. Certo, è innegabile che in questo momento le cose non stiano girando per il verso giusto . Quando una squadra va male, tutti faticano. Non posso permettermi di criticare un allenatore che ha vinto tanto come Allegri e sono sicuro che con il recupero di Chiesa e Pogba vedremo una Juve diversa. Io credo che Dusan abbia semplicemente sofferto d’ ansia di prestazione ".

Quali sono i problemi in casa Juve? "È innegabile che alla Juve non sia stato servito a dovere, ma presto ci saranno più giocatori di qualità ad aiutarlo. Penso a Chiesa, che dà velocità agli attacchi. E lui sarà più sereno. Kostic? Diamogli tempo. È arrivato da meno di due mesi in un paese e in un calcio diversi: deve imparare la lingua, ambientarsi. Non sarà Messi, ma ha tutto per fare bene".