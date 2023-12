Juve, Kovacevic: “Vlahovic è eccezionale. Ha bisogno solo di fiducia”

Intervistato per La Gazzetta dello Sport, Dario Kovacevic ha parlato dell'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole: "Vorrei che sia chiara una cosa: quello che penso di Dusan non nasce dal fatto che sia un attaccante serbo come me. Per me Vlahovic è eccezionale, semplicemente un centravanti top.Ha avuto anche qualche problema fisico. Ma io contro l’Inter l’ho visto alla grande e ha segnato un gol fantastico. Credo che la parola chiave per Dusan sia solamente una: fiducia. Non deve farsi prendere dalla negatività quando le cose non vanno. Allegri e i compagni poi devono sempre farlo sentire importante. Per un bomber è fondamentale. C’era un mio ex compagno che faceva 90’ e ti chiedevi se fosse in campo o meno".