Juve, Koulibaly sostituto di de Ligt? Moggi: “Le bandiere non esistono più”

Nel giorno in cui Angel Di Maria firmerà il suo contratto con la Juventus e in cui è atteso il ritorno di Paul Pogba a Torino, la dirigenza della Juve dovrà pensare anche ad un altro problema. de Ligt , infatti, sembra sempre più vicino a lasciare il club bianconero, cercato da due big club europei come Chelsea e Bayern Monaco . La Juve potrebbe anche far partire il giocatore, ma non per meno di 80 milioni di euro e non accetterà contropartite tecniche. Con il denaro della cessione, infatti, la Vecchia Signora finanzierà tutto il mercato in entrata. Servirà un altro rinforzo in attacco e di certo un nuovo difensore centrale. Il nome in cima alla lista resta quello di Koulibaly .

Intervenuto nel corso della trasmissione "Cose di Calcio", in onda su Radio BiancoNera, l'ex presidente di Juve e Napoli Luciano Moggi ha parlato del possibile futuro del difensore senegalese: “Il Napoli tenterà ancora un affondo con il calciatore nella speranza che firmi il contratto, ma la certezza è che se non dovesse firmare sarebbe impossibile pensare che De Laurentiis lo lasci partire a zero l'anno prossimo e la Juventus sarebbe l'alternativa migliore per il senegalese. No alla Juve per non fare uno sgarbo ai tifosi del Napoli? Queste sono ovviamente supposizioni che possono fare i tifosi, ma la realtà è senza dubbio ben diversa da questa. Bandiere come Francesco Totti o Alessandro Del Piero nel calcio moderno non esistono più, per cui credo che se Kalidou Koulibaly non si accordasse per il prolungamento con il Napoli non avrebbe alcuna remora ad andare alla Juventus”.