Juve, tanti auguri Kostic! L’esterno serbo compie oggi 30 anni

Dopo un lungo corteggiamento, la scorsa estate Filip Kostic è passato dall'Eintracht Francoforte alla Juventus. Un acquisto di spessore e esperienza, una macchina da cross per la fascia sinistra della Juve. Nel giorno del suo compleanno la Juve ha voluto festeggiarlo con il seguente comunicato: "In una giornata speciale per la Juventus, che oggi compie 125 anni, anche Kostic spegne le candeline. Sono 30 per l’esterno serbo che festeggia il suo primo compleanno in bianconero e come accade in questo specifico periodo della stagione si tratta di un compleanno da passare al lavoro.