Juve, Kostic addio last minute? Il serbo da prima a terza scelta

Una delle ultime mosse di mercato di questa Juve potrebbe essere l'addio di Kostic. L'esterno serbo è finito a sorpresa quasi ai margini del progetto di Allegri. Scansato da Cambiaso e Iling Jr, ora Kostic è diventato il piano C di Max. Zero ancora i minuti disputati nelle prime due contro Udinese (in trasferta) e Bologna (in casa). Per questo motivo non si esclude una sua partenza al foto finish. Ci è voluto poco al tecnico toscano per rimpiazzare l'ex Eintracht e la società ha preso atto della situazione cercando di trovare una quadra in queste ultime ore di mercato.