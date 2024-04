Juve, non solo Koopmeiners: un top e due parametri zero per il centrocampo

SOS centrocampo: questo è il motto della Juve in vista della prossima estate. I bianconeri dovranno infatti sostituire lo squalificato Pogba, ma anche Rabiot nel caso in cui il francese non dovesse rinnovare. Il sogno resta Koopmeiners ma il centrocampista dell'Atalanta è molto costo e per questo secondo quanto riportato da Tuttosport i bianconeri studiano altre alternative. Un nome top è quello di Mikel Merino della Real Sociedad. Il centrocampista spagnolo potrebbe essere un rinforzo di alto livello per la mediana bianconera ma la Vecchia Signora ha pronte anche due alternative low cost a parametro zero. In scadenza di contratto, infatti, ci sono Jorginho dell'Arsenal e Ndidi del Leicester.