Juve, Giuntoli vuole Koopmeiners a giugno: pronta la mega offerta

La Juve per giugno ha deciso di puntare tutto su Teun Koopmeiners: il centrocampista dell'Atalanta è l'obiettivo numero uno

La Juve è alla ricerca di rinforzi a centrocampo ma non si accontenterà di un giocatore qualunque. I bianconeri hanno deciso di puntare tutto su Koopmeiners, individuato come il rinforzo giusto per la mediana della Vecchia Signora.