Juve, da Koopmeiners a De Paul: tre alternative a Milinkovic-Savic

Questa è sempre di più l'estate dei grandi investimenti da parte dell'Arabia Saudita, che dopo Benzema, Kante e Koulibaly ora è riuscita a convincere anche Milinkovic-Savic. Per strappare il centrocampista serbo alla Lazio i sauditi hanno offerto 40 milioni di euro ai biancocelesti e a un contratto da 60 milioni in tre anni al giocatore. La Juve lo seguiva da tempo ma queste cifre per la maggior parte dei club europei sono irraggiungibili. Il presidente biancoceleste Lotito ha detto: "Il giocatore ha chiesto di andare via dato che sono 8 anni che è alla Lazio. Non è un problema di rapporti con la società, è un problema di testa. Non era un problema di soldi con noi, voleva cambiare aria".