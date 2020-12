Juve, Khedira è sempre più lontano

TORINO – Il passo falso contro la Fiorentina ha creato ulteriore distacco tra le milanesi due Inter e Milan, e la Juve di Andrea Pirlo. Nel quartier generale dei bianconeri peró, regna molto ottimismo per quello che sarà il proseguo della stagione, anche se, nelle ultime ore la dirigenza della Continassa è alle prese con altre problematiche da risolvere nel minor tempo possibile.

Una indubbiamente è legata alla vicenda Suarez che sta facendo indubbiamente molto rumore all’interno del club torinese e che sembra dover continuare ad essere motivo di dibattito ancora per un tempo indefinito. Gli ultimi sviluppi infatti parlano di un coinvolgimento da parte del ds Fabio Paratici, il quale si dichiara tranquillo e sereno, sperando nel buon esito finale dell’intera inchiesta. L’altra invece, riguarda un nodo ben legato e non ancora sciolto che, va avanti ormai da diversi mesi e che vede come protagonista un giocatore ormai prossimo a lasciare il club.

Stiamo parlando del centrocampista della Vecchia Signora, Sami Khedira, finito fuori rosa dall’inizio del campionato e con la valigia pronta per una nuova destinazione. La sua nuova avventura sembra essere senza ombra di dubbio la Premier, definita numerose volte come la soluzione più gradita dall’ex Real e che, vedrebbe almeno 4 o 5 squadre pronte a darsi battaglia per acquisirne il cartellino. Stando infatti a quanto riportato dal portale britannico Sleaford Standard, i club che starebbero monitorando la situazione sono: Everton, Tottenham, Watford, Norwich e Bournemouth. Al momento il club favorito per acquisirne le prestazioni, sembra essere quelli allenato da uno che Khedira lo conosce molto bene. Stiamo parlando di Carlo Ancelotti, il quale sarà disposto a fare follie pur di riportare il centrocampista sotto la sua ala. Ora resta solo da vedere chi sferrerà l’assalto finale.