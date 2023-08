Juve, Kessié non tramonta ma l’ex Milan punta la Premier League

Ancora non è detta l'ultima parola. Dopo il raffreddamento dei giorni scorsi, Kessié potrebbe scegliere la Premier League. L'interesse del Tottenham resta vivo e minaccia la Juventus anche perché il prossimo 8 agosto il Barça sfiderà gli Spurs per il Trofeo Gamper. Gli inglesi -a differenza della Vecchia Signora- possono venire incontro alle richieste economiche del club blaugrana che chiede 15 milioni per una cessione a titolo definitivo dell'ivoriano. Inoltre l'ex Milan non sembra particolarmente invogliato dal ritorno in Serie A.