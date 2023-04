Juve, l’indiscrezione dalla Spagna: idea Kepa in caso di addio di Szczesny

Prima la staffetta con Buffon , poi il posto da titolare conquistato con le unghie e con i denti, a suon di parate e ottime prestazioni: Szczesny in casa Juve è ormai una vera e propria certezza . Il portiere polacco si trova a Torino dal lontano 2017, sempre pronto a difendere i pali della Vecchia Signora. Se da una parte però il presente è a tinte bianconere, dall'altra il futuro è decisamente più incerto. La Juve starebbe infatti valutando di cederlo la prossima estate . Szczesny ha ormai 32 anni , un contratto in scadenza a giugno 2024 e diverse offerte dall'estero.

Chi potrebbe andare a sostituirlo in caso di addio? Secondo quanto riportato in Spagna da Fichajes.com, i bianconeri avrebbero messo gli occhi su Kepa, estremo difensore del Chelsea. Classe 1994, Kepa sarebbe un'idea molto interessante per la Vecchia Signora, giocatore di esperienza ma ancora abbastanza giovane. Dopo il trasferimento record da 80 milioni nel 2018, il portiere spagnolo non è riuscito a convincere in Inghilterra.