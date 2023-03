Juve, la decisione del Giudice Sportivo: due giornate di squalifica per Kean

Dopo il cartellino rosso preso nel corso del match contro la Roma, tutti i tifosi della Juve erano in attesa del decreto del Giudice Sportivo per scoprire quante giornate di squalifica avrebbe dovuto subito Moise Kean. Come ci si sarebbe aspettati, l'attaccante italiano dovrà saltare due partite, quelle contro Sampdoria e Inter. Una squalifica pesante, simile a quella data a Mario Rui in casa Napoli. Allegri dovrà quindi fare a meno di lui e dovrà contare sui soli Di Maria, Vlahovic e Chiesa. Oltre alla squalifica, il classe 2000 dovrà anche pagare una multa di ben 10mila euro.