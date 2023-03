Juve, Kean fermato dalla squalifica: può trovare spazio in Europa League

La Juve non frena e passa per 4-2 contro la Sampdoria. Una vittoria importante, in cui non sono mancate le polemiche sul terzo gol dei bianconeri per il presunto tocco di braccio di un Rabiot in formato super. La doppietta del francese proietta la Vecchia Signora con entusiasmo verso il turno europeo contro il Friburgo.