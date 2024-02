Juve, Kean torna a parlare sui social: “Quello giusto”

Moise Kean è tornato a parlare sui social: le parole dell'attaccante della Juve in vista del rientro in campo

Roberto Maccarone Redattore 25 febbraio 2024 (modifica il 25 febbraio 2024 | 10:31)

A gennaio Moise Kean sembrava certo di trasferirsi in prestito all'Atletico Madrid. L'attaccante italiano era volato in Spagna ed aveva addirittura seguito una partita dei Colchoneros sugli spalti. Era tutto fatto.

Era, perchè poi in realtà il trasferimento non si è mai concluso. Al momento delle visite mediche il club spagnolo ha scoperto che Kean avrebbe avuto bisogno di qualche altra settimana prima di poter tornare in campo e ha quindi deciso di non chiudere l'operazione.

Il classe 2000 è quindi tornato in Italia dove è subito tornato ad allenarsi. Dopo settimane di silenzio l'attaccante italiano su Instagram ha postato un video motivazionale in cui si allena e ha rotto il silenzio scrivendo: "The one", ovvero "Quello giusto". Il suo rientro si avvicina.

