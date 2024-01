Juve, Kean potrebbe essere ceduto in prestito: la situazione

L'esplosione di Yildiz ha chiuso le porte a Kean: l'attaccante italiano potrebbe essere ceduto dalla Juve in prestito

La situazione di Moise Kean in casa Juve è particolarmente delicata. L'attaccante italiano in questa stagione non sta trovando molto spazio, chiuso nelle gerarchie da Vlahovic, Chiesa, Milik e ora anche da Yildiz.

Il classe 2000 nei pochi minuti giocati non ha convinto e non ha ancora trovato il gol. L'ultima rete risale infatti al 1 aprile 2023. Per questo secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio la Juve starebbe pensando di cederlo in prestito.

In questo modo Kean avrebbe l'opportunità di mettere minuti nelle gambe e i bianconeri si libererebbero di parte dello stipendio. Per il momento non ci sono però reali proposte.

