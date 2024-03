Juve, Kean è il peggiore in campo: occasione sprecata per Moise

Prima il lungo infortunio, poi il mancato trasferimento all'Atletico Madrid e infine la titolarità contro la Lazio. Con Vlahovic e Milik indisponibili la Juve è stata costretta ad affidarsi a Moise Kean, che ha deluso le aspettative. Per l'attaccante italiano si trattava di un'occasione incredibile, purtroppo non sfruttata. Per La Gazzetta dello Sport è stato il peggiore in campo, da 4,5 in pagella: "No, non può limitarsi ad aspettare palloni lunghi come se avesse il magnete. Mai un anticipo, si consegna a Romagnoli, è confuso". L'attaccante italiano sperava di rilanciarsi in vista di Euro2024 ma di questo passo è difficile pensare in una chiamata da parte del ct Spalletti.