Juve, proposto lo scambio Kean-Muriel. No dell’Atalanta

Dopo l'esordio in Serie A a 16 anni, la scorsa estate Moise Kean è tornato a vestire la maglia della Juventus. La sua seconda esperienza in bianconera, però, non è stata esaltante come la prima ed è terminata con 5 gol e 3 assist in 32 presenze in Serie A. Arrivato in prestito con obbligo di riscatto a 38 milioni, da lui ci si sarebbe aspettati molto, molto di più. Ora la dirigenza bianconera sta decidendo cosa fare del suo futuro: all'orizzonte non sembrano esserci offerte, ma il giocatore ha deluso e Massimiliano Allegri ha richiesto rinforzi in quel ruolo. E ora?