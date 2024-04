Juve, Kean e Milik verso l’addio: ritorno di fiamma per Morata

In vista della prossima estate la Juve starebbe pensando al ritorno di Alvaro Morata in bianconero: le ultime novità

Quello di Alvaro Morata è un nome che a ogni sessione di calciomercato viene accostato alla Juve. Lo spagnolo ha passato tanti anni a Torino e ama l'Italia e per questo un suo ritorno in bianconero è sempre un'opzione plausibile. Massimiliano Allegri lo stima e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la Vecchia Signora starebbe pensando proprio a lui per rinforzare l'attacco. Kean e Milik sono infatti in bilico e potrebbe lasciare la squadra: se così fosse Morata sarebbe un'alternativa di grandissimo livello. Esperienza internazionale e grandi affidabilità, lo spagnolo sarebbe perfetto per i bianconeri. La prossima estate assisteremo al Morata-ter?