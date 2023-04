Juve, Kean alla miglior stagione in carriera: dalla Premier lo osservano

La Juventus prepara la delicata sfida casalinga in semifinale contro i nerazzurri. Alla vigilia Max Allegri ha sottolineato l'importanza della gara. Serve mantenere alta l'attenzione, proprio per il momento difficile che stanno attraversando gli uomini di Inzaghi. Il lavoro sul campo del JTC continua e il tecnico livornese può guardare con entusiasmo alle prossime uscite, anche per delle certezze ritrovate.

E' il caso di Moise Kean, rientrato contro il Verona dopo la doppia squalifica e mattatore della gara. Il centravanti bianconero sta vivendo la sua miglior stagione in carriera e contro i gialloblù ha timbrato la sesta gioia stagionale. Cominciano ad assumere un senso quei 28 milioni spesi per riscattarlo ma in casa Juve devono anche guardarsi dalle sirene inglesi per il futuro.