Juve, Moise Kean è il miglior giocatore della Serie A di novembre

No Vlahovic? No problem. In assenza del bomber serbo, fermato dalla pubalgia, Moise Kean ha preso per mano l'attacco della Juventus, segnando diversi gol pesantissimi. La crescita del classe 2000 in questa stagione è stata evidente, come dimostrato dai 4 gol in 13 partite di Serie A. Una svolta non solo da un punto di vista realizzativo ma anche e soprattutto caratteriale. Ora il riconoscimento finale: l'attaccante italiano è stato premiato come miglior giocatore del mese di novembre della Serie A.