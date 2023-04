Juve, Kean: “Non pensiamo ai punti che ci dovrebbero rimettere”

Le parole dell'allenatore del giocatore della Juve Kean ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Verona: "Era importante dare un buon impatto, vincere dopo la sosta. Giocare in casa per la Juventus è sempre speciale, bisogna dare il massimo per avere i massimi risultati. -4 dalla zona Champions? Non pensiamo ai punti che ci dovrebbero rimettere o no, pensiamo solo a dare una gioia ai nostri tifosi. Italjuve? siamo cresciuti insieme e abbiamo un'ottima intesa".