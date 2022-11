Juve, Kean avverte: “Farò vedere a tutti di cosa sono capace, ci vediamo presto”

Acquistato subito dopo l'addio di Cristiano Ronaldo per 38 milioni di euro. Criticato per le prestazioni e messo anche sul mercato. Alla fine Kean è rimasto e nell'ultimo mese ha convinto tutti. Nell'ultima giornata di Serie A, contro la Lazio, è arrivata addirittura una doppietta: "L’unica cosa è rispondere alle critiche sul campo - ha detto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita. All’inizio non era tanto facile per me. Poi i compagni, il mister non hanno mai smesso di credere in me. Non tutto succede per caso. Mi è servito tantissimo e non lo dimenticherò mai. Ora sono contento e voglio fare sempre meglio".