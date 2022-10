Juve, Kean: “Dobbiamo continuare così. Fischi? Io non li ho sentiti”

Al termine della partita contro l'Empoli, l'attaccante della Juve Moise Kean è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Dobbiamo continuare così, stiamo lavorando sodo. Ora ogni partita dovremo fare così e andare avanti. Dopo la partita contro il Torino ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti di non mollare un metro e dare tutto per i tifosi. Per me all'inizio non è stato facile ma anche grazie ai miei compagni sono riuscito a rialzarmi. Il gruppo è importante in questi momenti di difficoltà. Fischi? Io non li ho sentiti".