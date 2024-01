Juve, Kean è già a Madrid e stasera sarà in tribuna per vedere l’Atletico

Moise Kean, calciatore di proprietà della Juve, è ufficiosamente un calciatore dell'Atletico, come testimonia la sua presenza a Madrid.

Moise Kean è praticamente un nuovo calciatore dell' Atletico Madrid . Le trattative, che oramai vanno avanti da diverso tempo, sono giunte al termine, con la conclusione dell'operazione. L'ex PSG andrà all'Atletico in prestito oneroso fino alla fine della stagione, provando a conquistare una maglia per i campionati europei di questa estate.

Un'altra prova della conclusione dell'affare è la presenza dello stesso Kean a Madrid, per guardare la partita dei colchoneros, impegnati questa sera contro il Valencia, in una sfida decisiva per il prosieguo del campionato.