Juve, Kaio Jorge raggiunge Soulé al Frosinone: la nota del club

Kaio Jorge, dopo settimane di rumors, si trasferisce in prestito al Frosinone, esattamente come Matias Soulé.

Anche Kaio Jorge, dopo Matias Soulé, si trasferisce al Frosinone in prestito. Ecco la nota del club bianconero: "Un prestito per riprendere il suo percorso dopo l’infortunio, un prestito in Serie A per continuare a crescere.

Kaio Jorge si trasferisce, a titolo temporaneo per un anno, al Frosinone. Dopo il rientro in gruppo al JTC, per lui è arrivata anche l’emozione del ritorno in campo all’Allianz Stadium il 9 agosto nell’amichevole con la Juventus Next Gen. Giornata resa ancora più bella dalla tripletta messa a segno.

Una bella scintilla per riaccendersi! Ora questa nuova avventura per rispolverare il suo talento e ricominciare a inseguire sogni e obiettivi. In bocca al lupo Kaio".