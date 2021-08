Juve, Kaio Jorge si presenta:” Sono felicissimo di essere qui. Mi sono sempre ispirato a CR7″

Il nuovo gioctaore della Juve si presenta in conferenza

In questo momento alla Continassa sta andando in scena la conferenza stampa di presentazione del neo acquisto della Juve Kaio Jorge che, seguiremo in diretta live.

SUGLI OBIETTIVI- "Sono venuto qui per fare un ottima stagione e so che qui giocherò con grandissimi campioni. Sono qui perche voglio imparare a fare tutto, divertirmi e comportarmi al meglio con i miei compagni. Sono felicissimo di essere qui".

SULLA TRATTATIVA - "Diciamo che il Santos è il club che mi ha fatto crescere e per lo sport sappiamo che è importante e non potevo dimenticarmi di loro. Diciamo che c'è stato buon senso da parte di entrambi j club".

SU RONALDO - "É da un pò di tempo che lo frequento ed è una persona fantastica. Lui è il primo che si allena sempre e comunque ed è incredibile per me essere accanto a lui alla Juventus. Spero sinceramente che rimanga ma sono concentrato su quello che farò alla Juventus. Spero con lui e per molto tempo".

SULL'ACCOGLIENZA - "Non c'è una persona in particolare ma tutta la struttura della Juve è straordinaria e mi sto trovando benissimo. Spero di poter dare un aiuto concreto per questa società".

SULL'IDOLO DI INFANZIA - "Cristiano Ronaldo è sempre stato il mio idolo. È una specie di palestra per me. Per quanto riguarda Allegri devo dire che mi fa trovare sempre a mio agio".

GLI ALTRI COMPAGNI - "Mi aiutano tutti tantissimo. Chiellini è una persona esemplare davvero. Dybala è un campione cosi come Bonucci".

SULLA CONDIZIONE FISICA - "Mi sto allenando e sono stato in quarantena. Lunedi ho sentito questa lesione, non è una cosa grave e tornerò presto".

SULLA CHAMPIONS - "Ho sempre sognato di giocare e di vincere la Champions e il mio sogno era di giocare in Europa. Volevo la maglia della Juve da subito e ho scelto questo club".

In aggiornamento...